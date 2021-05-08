شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تتفقد انتظام العمل في الوحدات الصحية بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت لجنة من الإدارة الصحية بنخل بتفقد عدد من الوحدات الصحية في منطقة وسط سيناء لمتابعة سير وانتظام العمل بها وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد بيان صادر عن مديرية الصحة أنه بناًء على توجيهات الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتورة انتصار سرى، مدير إدارة الرعاية الأساسية والتربية السكانية بالمديرية، وسليمان فرج محمد، رئيس مركز ومدينة نخل، قامت لجنة بالمرور على عدد من الوحدات الصحية.

وأضاف البيان أن اللجنة برئاسة الدكتور مصطفى أمين عبدالعزيز، مدير الإدارة الصحية بنخل، وعضوية محمد عطية، مفتش مالى وإداري، وأحمد حمدى، مراقب صحة البيئة بالإدارة، ومحمد الشربينى، مشرف المعامل بالإدارة.

وأشار البيان الي أن اللجنة قامت بالمرور على (وحدة الريد الصحية- وحدة التمد الصحية- وحدة رأس النقب الصحية- وحدة الكونتلا الصحية) للاطمئنان على سير العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بجانب تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.