شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار تذاكر القطارات المحسنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت السكة الحديد تعديل تركيب عدد القطارات من مطورة إلى محسنة وذلك ابتداءا من اليوم السبت.

اما عن اسعار تذاكر القطارات بعربات محسنة فهي كالاتي :-

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية

- من محطة القاهرة حتى محطة بنها 6 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات لمسافة 45 كيلومترا.

- من محطة القاهرة حتى محطة طنطا 10 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات لمسافة 87 كيلومترا.

- من محطة القاهرة حتى محطة دمنهور 14 جنيهًا بدلًا من 7 جنيهات لمسافة 147 كيلومترا.

- من محطة القاهرة حتى محطة الإسكندرية 20 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات لمسافة 208 كيلومترات.

ثانيًا: خط القاهرة / بورسعيد

- من محطة القاهرة حتى محطة بنها 6 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات لمسافة 45 كيلومترا.

- من محطة القاهرة حتى محطة الزقازيق 10 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات لمسافة 80 كيلومترا.

- من محطة القاهرة حتى محطة أبوحماد 10 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات لمسافة 99 كيلومترا.

- من محطة القاهرة حتى محطة الإسماعيلية 16 جنيهًا بدلًا من 8 جنيهات لمسافة 159 كيلومترا.

- من محطة القاهرة حتى محطة بورسعيد 22 جنيهًا بدلًا من 11 جنيهًا لمسافة 237 كيلومترا.