شكرا لقرائتكم خبر عن السبيط بـ170 جنيهًا .. سعر السمك والجمبري في مصر السبت 8 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سوق السمك في مصر اليوم السبت 8 مايو 2021، ثباتا واستقرارا خاصة في الأنواع الشعبية مثل البلطى والقراميط، على الرغم من توافر كميات كبيرة من جميع أنواع الاسماك في الأسواق المحلية بمصر، خاصة البلطى والبورى باعتبارهما الاكثر تداولاً.

وتنشر «المصرى اليوم» سعر السمك اليوم السبت ببداية التداول كالتالى:

البلطى سعر التداول 23 جنيها للكيلو وأقل سعر 22 وأعلى سعر 25 جنيها

بلطي أسواني سعر التداول 30 جنيها للكيلو وأقل سعر 25 وأعلى سعر 35 جنيها

فيليه بلطي مجمد سعر التدوال 65 جنيها للكيلو وأقل سعر 30 وأعلى سعر 100 جنيه

قشر البياض سعر التداول 100 جنيه للكيلو واقل سعر 90 واعلى سعر 110 جنيهات

قشر بياض خليجى سعر التداول 35 جنيها للكيلو واقل سعر 30 واعلى سعر 40 جنيها

قراميط سعر التداول 15 جنيها للكيلو واقل سعر 10 واعلى سعر 20 جنيها

ثعبان السمك سعر التداول 125 جنيها للكيلو واقل سعر 50 واعلى سعر 200 جنيه

المكرونة الخليجى سعر التداول 32 جنيها للكيلو واقل سعر 29 واعلى سعر 35 جنيها

المكرونة السويسي سعر التداول 67.5 جنيه للكيلو واقل سعر60 واعلى سعر 75

برانيس اسكندرانى سعر التداول 55 جنيها للكيلو واقل سعر 50 واعلى سعر 60

المكرونة مجمد سعر التداول 25 جنيها للكيلو واقل سعر 20 وأعلى سعر 30

موسى سعر التداول 110 جنيه واقل سعر 90 وأعلى سعر 130

السبيط سعر التداول 140 جنيها للكيلو واقل سعر 110 واعلى سعر 170 جنيها

قرش سعر التداول 35 جنيها للكيلو وأقل سعر 30 وأعلى سعر 40 جنيها

كابوريا سعر التداول 80 جنيها للكيلو واقل سعر30 وأعلى سعر 130 جنيها

مرجان 1 سعر التداول 30 جنيها للكيلو وأقل سعر 28 وأعلى سعر 32

مرجان 2 سعر التداول 25 جنيها للكيلو واقل سعر 23 وأعلى سعر 27

البربونى سعر التداول 43 جنيها للكيلو واقل سعر40 وأعلى سعر 47

دنيس سعر التداول 105 جنيهات للكيلو وأقل سعر90 وأعلى سعر 120

جمبرى سويسرى جامبو سعر التداول 435 جنيها للكيلو واقل سعر400 وأعلى سعر 470 جنيها

وتختلف الأسعار أحيانا في بعض المناطق، وخاصة البعيدة عن السواحل، نظرًا لتكلفة النقل من أسواق الجملة، ولتحقيق بعض محلات التجزئة هامش ربح ويتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات، فيما يتوقع صياديون ارتفاع الأسعار في رمضان.

وذكرت شعبة تجار الأسماك في الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن إجمالي ما تم إنتاجه من الأسماك في مصر بلغ حوالى 2 مليون طن منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي و400 ألف طن من المصايد الطبيعية مثلة في البحيرات والبحر الأبيض والأحمر والنيل، بنسبة اكتفاء ذاتي 85 %، وأن إجمالي ما تم تصديره من الأسماك خلال عام 2019 حوالي 35 ألف طن، وإجمالي ما تم استيراده خلال عام 2019 حوالي 325 ألف طن.

وأوضحت أن قطاع السمك تأثر بنسبة كبيرة جداً بالإجراءات الاقتصادية المصاحبة لفيروس كورونا المستجد المعروف عالميا بـ«كوفيد 19»، وذلك مقارنة بالقطاعات الغذائية الأخرى، مشيرا إلى أن القطاع تأثر بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% بسبب الجائحة العالمية، وما صاحبها من إجراءات تتعلق بالأوضاع الاقتصادية للبلاد، فضلاً عن عزوف نسبة من المواطنين عن الذهاب إلى المطاعم والاكتفاء بتناول الأسماك في المنزل.