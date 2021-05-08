شكرا لقرائتكم خبر عن «انخفاض البامية».. تعرف على أسعار الخضار والفاكهة في مصر اليوم السبت 8 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الخضار والفاكهة في مصر استقرارا ملحوظا في معظم أنواع الخضروات اليوم السبت 8 مايو 2021، وذلك في اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان الكريم، بينما ارتفع الخيار وانخفضت البامية عن أسعار الأمس، كما استقرت أسعار الفاكهة عند نفس أسعارها منذ بداية شهر رمضان مع توالى ظهور الفاكهة الصيفى مثل المشمش والبرقوق بأنواعهما .

المصري اليوم تنشر أسعار الخضار والفاكهة بسعر الجملة في سوق العبور اليوم السبت 8 مايو 2021، ويضاف على تلك الأسعار من 4 إلى 6 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة ومحلات الخضار والفاكهة بمختلف المحافظات.

أسعار الخضار في مصر اليوم السبت 8 مايو

سعر الطماطم من 1.5: 3.5 جنيه للكيلو

سعر البطاطس من 1.5: 2.8 جنيهات للكيلو

سعر البصل من 1.5: 3.7 جنيه للكيلو

سعر الكوسة من 2: 4.5 جنيهه للكيلو

سعر الجزر من 1.5: 2.5 جنيه للكيلو

سعر الفاصوليا من 3: 5 جنيهات للكيلو

سعر الباذنجان بلدي من 1.75: 3 جنيهات للكيلو

سعر الباذنجان رومي من 1.5: 2.5 جنيه للكيلو

سعر الباذنجان أبيض من 2: 3.25 جنيه للكيلو

سعر الفلفل رومي بلدي من 3: 4 جنيهات للكيلو

سعر الفلفل رومي صوب 5 جنيهات للكيلو

سعر الفلفل حامى بلدي من 3: 4 جنيهات للكيلو

سعر الفلفل حامى صوب 4 جنيهات للكيلو

سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالى) من 15: 25 جنيها للكيلو

سعر الملوخية من 2.5: 4.5 جنيه للكيلو

سعر الخيار صوب من 2.5: 4.5 جنيه للكيلو

سعر الخيار بلدي من 2: 4 جنيهات للكيلو

سعر الباميا من 15 إلى 21 جنيها للكيلو

سعر البسلة من 3: 5 جنيهات للكيلو

سعر السبانخ من 3: 5 جنيهات للكيلو

سعر القلقاس من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو

سعر الثوم من 9: 15 جنيها للكيلو

سعر البنحر من 2: 4 جنيهات للكيلو

سعر الورق عنب بناتى من 10: 20 جنيها للكيلو

سعر الورق عنب بلدى من 7: 13 جنيها للكيلو

سعر خس الكابوتشة 5 للواحدة

سعر القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3: 4 جنيهات للواحدة

سعر البروكلي 5 جنيهات للواحدة

أسعار الفاكهة في مصر السبت 8 مايو

سعر البرتقال صيفي من 2: 4 جنيهات للكيلو

سعر اليوسفي من 4: 8 جنيهات للكيلو

سعر جريب فروت من 7: 10 جنيهات للكيلو

سعر الليمون بلدي 6: 16 جنيها للكيلو

سعر الليمون اضاليا 6 جنيهات للكيلو

سعر العنب البناتى الأصفر من 13: 17 جنيها للكيلو

سعر العنب البناتى الأحمر من 13: 17 جنيها للكيلو

سعر التفاح المصرى «البلدى» من 9 إلى 15 جنيها للكيلو

سعر التفاح أمريكي إيطالي من 17: 23 جنيها للكيلو

سعر التفاح جولدن من 19: 21 جنيها للكيلو

سعر التفاح سوري لبناني من 19: 23 جنيها للكيلو

سعر الجوافة من 4: 7 جنيهات للكيلو

سعر الفراولة من 4: 7 جنيهات للكيلو

سعر الكنتالوب من 2.5: 4.5 جنيه للكيلو

سعر الشمام من 5 إلى 7 جنيهات للكيلو

سعر مانجو مستورد سودانى من 20 إلى 60 جنيها للكيلو

سعر البطيخ 1 (8 :10 كجم) من 32: 40 جنيها للواحدة

سعر البطيخ 2 (6 :8 كجم) من 21: 28 جنيها للواحدة

سعر البطيخ 3 (4 :6 كجم) من 12: 18 جنيها للواحدة

سعر الخوخ البلدي عرايشى من 6: 9 جنيهات للكيلو

سعر البرقوق الياباني من 10 إلى 15 جنيها للكيلو

سعر البرقوق السكرى من 15 إلى 25 جنيه للكيلو

سعر البرقوق الانجليزى 10 جنيهات للكيلو

سعر البشملة 15 جنيها للكيلو

سعر المشمش عمار من 15 إلى 25 جنيها للكيلو

سعر المشمش السويسى من 9 إلى 15 جنيها للكيلو

سعر المشمش الفيومى من 9 إلى 15 جنيها للكيلو

سعر الكمثرى المستوردة 30 جنيها للكيلو

سعر الأناناس 35 جنيها للكيلو

سعر الكيوي 26 جنيها للكيلو

سعر الأفوكادو من 30: 40 جنيها للكيلو

سعر الموز المغربي من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو

سعر الموز البلدي من 5: 7 جنيهات للكيلو

سعر الموز البيكو من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو

سعر الموز المستورد من 15 إلى 25 جنيها للكيلو