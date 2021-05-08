شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تفاجئ مخابز بلدية ومحال بـ8 إدارات وتحرر 309 محضراً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، أن المديرية بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية المختصة، شنت حملات مفاجئة على المخابز البلدية ومستودعات بيع اسطوانات البوتاجاز والبدالين التموينين والمحال التجارية، بهدف ضبط المنظومة التموينية والتأكد من الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام بـ8 إدارات فرعية أسفرت عن تحرير 309 محضراً بمخالفات متنوعة.

شنت ادارة الرقابة التموينية بالمديرية حملة أسفرت عن تحرير 22 محضر شملت 14 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية، ومحضر لمستودع بوتاجاز مخالف.

وفى إدارة تموين العجمى حررت الحملة 104 محضر تنوعت بين 18 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و31 محضر عدم حمل شهادات صحية، و25 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، و14 محضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، و8 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، و8 محاضر إستخدام مطبوعات في تغليف مواد غذائية.

وفى إدارة تموين المنتزة أسفرت الحملة عن تحرير 40 محضر شملت 13 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 12 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و16 محضر عدم حمل شهادات صحية، و10 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لأحد منافذ مشروع جمعيتي مخالف.

وفى إدارة تموين شرق حررت الحملة 60 محضر شملت 27 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و16 محضر عدم حمل شهادات صحية، و12 محضر عدم الإعلان عن الأسعار السلع الغذائية بالاسواق، ومحضرين لمخبزين شامى بدون ترخيص، ومحضر لمستودع بوتاجاز مخالف، ومحضرين لمحطتين تموين سيارات مخالفين، ومحضرين لمجمعين استهلاكيين مخالفين.

وفى إدارة تموين العامرية حررت الحملة 39 محضر شملت 24 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 15 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق،و5 محاضر لبقالين تموين مخالفين، ومحضرين لمستودعين بوتاجاز مخالفين.

وفى إدارة تموين برج العرب أسفرت الحملة عن تحرير 23 محضر تنوعت بين 4 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و8 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و7 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضرين إدارة وتشغيل مخابز سياحية بدون ترخيص.

وفى إدارة تموين وسط حررت الحملة 10 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

وفى إدارة تموين غرب والجمرك حررت الحملة 11 محضر شملت 6 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضر إدارة مخبز شامى بدون ترخيص.

مخابز ومستودعات ومحطات وقود مخالفة و خبز ناقص الوزن .. "تموين الاسكندرية" تفاجئ 8 إدارات وتحرر 309 محضراً

مخابز ومستودعات ومحطات وقود مخالفة و خبز ناقص الوزن .. "تموين الاسكندرية" تفاجئ 8 إدارات وتحرر 309 محضراً

مخابز ومستودعات ومحطات وقود مخالفة و خبز ناقص الوزن .. "تموين الاسكندرية" تفاجئ 8 إدارات وتحرر 309 محضراً

مخابز ومستودعات ومحطات وقود مخالفة و خبز ناقص الوزن .. "تموين الاسكندرية" تفاجئ 8 إدارات وتحرر 309 محضراً

مخابز ومستودعات ومحطات وقود مخالفة و خبز ناقص الوزن .. "تموين الاسكندرية" تفاجئ 8 إدارات وتحرر 309 محضراً