شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن اليوم العالمي للطيور المهاجرة ؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في عام 2006 تم إطلاق اليوم العالمى للطيور المهاجرة، بتنسيق من هيئة الأمم المتحدة للبيئة، يتم الاحتفال به سنويًا مرتين كل عام، خلال السبت الثانى من شهرى مايو وأكتوبر، حيث يرتبط هذان اليومان بموعد هجرات الطيور التي تنطلق في الربيع وبداية الخريف، ويهدف إلى الحفاظ على الطيور المهاجرة وموائلها حول العالم، ويسلط الضوء على التهديدات التي تواجه الطيور عند الهجرة والأهمية البيئية للطيور، وضرورة التعاون الدولي للحفاظ على الحياة الفطرية.

ومنح الله مصر موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا، حيث يمر خلالها مسار الأخدود الأفريقي العظيم، وهو ثاني أكبر مسار لهجرة الطيور في العالم، يمر بها سنويا أكثر من 2 مليون طائر ينتمون لأكثر من 500 نوع، بينهم 37 نوع من الطيور الحوامة، وذلك في فصلي الخريف والربيع، حيث يهاجر أكثر من 2 مليون طائر سنويا خلال هذا المسار، بينهم أكثر من 1.2 مليون طائر جارح، و500 ألف لقلق أبيض، و66 ألف بجعة، ومن بين تلك الطيور هناك ستة عشر نوعًا من الطيور المهددة بالانقراض نتيجة لعدد كبير من الأسباب.

تتميز الأراضي المصرية ببيئة صالحة لحياة الطيور المهاجرة، لذلك هناك 34 موقعًا يضم البيئات الأساسية، ففيها الأراضي الرطبة والجبال عالية الارتفاع، ووديان الصحراء والمسطحات الشاطئية والجزر البحرية، أهم تلك المواقع بحيرة البردويل، وادي الريان، جزيرة الزبرجد، جنوب مرسى علم، القسيم، الزرانيق ببحيرة البردويل في شمال سيناء، وادي النطرون، جزر سيال بالبحر الأحمر، جنوب النيل، جزر روابل بالبحر الأحمر، البحيرات المرة بالقرب من قناة السويس، خزان أسوان، نبق على خليج العقبة، السويس، بحيرة المنزلة، بحيرة ناصر، جبل علبة، جبل الزيت، بحيرة البرلس، جزر الغردقة، سهل القاع بجنوب سيناء، بحيرة ادكو إحدى البحيرات الشمالية المصرية، جزيرة تيران، رأس محمد، بحيرة مريوط، جزيرة وادي الجمال، جبل مغارة، العين السخنة، بحيرة قارون.

وتشارك مصر العالم إحياء اليوم العالمى للطيور المهاجرة من خلال الاحتفال على منصات التواصل الإجتماعى لوزارة البيئة والذى يقام هذا العام تحت شعار «غني- طير ..حلق مثل الطيور» وذلك بعرض عدد من الفيديوهات والتنويهات للتوعية بأهمية الطيور للبيئة والإنسان ودورها في حماية التنوع البيولوجى، كما تعقد الوزارة من خلال مشروع الطيور الحوامة المهاجرة جلسة نقاشية عبر تقنية زووم لعرض الجهود الوطنية في صون الطيور الحوامة المهاجرة بمشاركة ممثلى شركاء العمل البيئى من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ومحافظة جنوب سيناء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومعهد الدراسات والبحوث البيئية وشركة نقل الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.