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مطار مرسى علم يستقبل 49 رحلة طيران دولية الأسبوع الجاري

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل مطار مرسى علم الدولي جنوب البحر الأحمر، الأسبوع الحالي بداية من اليوم السبت، 49 رحلة طيران دولية سياحية من عدة دول مختلفة، في أعلى معدل للمطار من الرحلات بعد عودة الطيران مرة أخرى بعد إيقافه بسبب انتشار .

وحسب جداول تشغيل رحلات الطيران بداية من اليوم السبت حتى نهاية الأسبوع، بواقع زيادة فى الرحلات التشيكى بمعدل 3 رحلات لتصل 13 رحلة أسبوعيا، وكذلك زيادة فى الرحلات البولندى بمعدل رحلتين لتصل 16 رحلة اسبوعيا.

ويستقبل المطار 10 رحلات طيران من المطارات الأوكرانية المختلفة، ورحلة من سويسرا ورحلتين من رومانيا، واخرى مالدوفيا ورحلة من دولة لتوانيا و 5 رحلات مختلفة تابعة لشركة مصر للطيران.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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