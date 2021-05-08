شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل 49 رحلة طيران دولية الأسبوع الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل مطار مرسى علم الدولي جنوب البحر الأحمر، الأسبوع الحالي بداية من اليوم السبت، 49 رحلة طيران دولية سياحية من عدة دول مختلفة، في أعلى معدل للمطار من الرحلات بعد عودة الطيران مرة أخرى بعد إيقافه بسبب انتشار كورونا.

وحسب جداول تشغيل رحلات الطيران بداية من اليوم السبت حتى نهاية الأسبوع، بواقع زيادة فى الرحلات التشيكى بمعدل 3 رحلات لتصل 13 رحلة أسبوعيا، وكذلك زيادة فى الرحلات البولندى بمعدل رحلتين لتصل 16 رحلة اسبوعيا.

ويستقبل المطار 10 رحلات طيران من المطارات الأوكرانية المختلفة، ورحلة من سويسرا ورحلتين من رومانيا، واخرى مالدوفيا ورحلة من دولة لتوانيا و 5 رحلات مختلفة تابعة لشركة مصر للطيران.