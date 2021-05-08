شكرا لقرائتكم خبر عن «استقرار عند الارتفاع الكبير».. سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم السبت 8 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقر سعر الذهب في مصر في بداية التعاملات، اليوم السبت ، 8 مايو 2021، على نفس الاسعار التى حققها مساء الجمعة، وذلك بعد الارتفاع الكبير الذى حققه خلال يومى الخميس والجمعة، مسجلا أعلى سعر منذ شهور .
كما شهد سعر الذهب عالميا في بداية التعاملات، اليوم السبت ،استقرارا كبيرا بسبب إغلاق البورصات والأسواق العالمية فى الإجازة الاسبوعية، بعدما حقق الذهب أفضل سعر له منذ 6 شهور تقريبا، بسبب انخفاض مؤشر الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة.
وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر، في بداية التعاملات اليوم السبت، 8 مايو 2021 ، 807.39 جنيه وكان فى نهاية تعاملات اليوم الجمعة، 807.23 جنيه ، وفي بداية تعاملات الخميس ،790.56 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، في بداية التعاملات اليوم السبت، 1,831.42 $، وكانت فى نهاية التعاملات اليوم الجمعة، 1،830.85 $، وفي بداية تعاملات الخميس 1،793.35 $.
«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب فى بداية التعاملات اليوم السبت 8 مايو 2021
|م
|الوحدة
|فى مصر
|عالميا
|1
|سعر الذهب عيار 24 قيراط
|922.73 جنيه
|58.88 $
|2
|سعر الذهب عيار 22 قيراط
|845.84 جنيه
|53.97 $
|3
|سعر الذهب عيار 21 قيراط
|807.39 جنيه
|51.52 $
|4
|سعر الذهب عيار 18 قيراط
|692.05 جنيه
|44.16 $
|5
|سعر الذهب عيار 14 قيراط
|538.26 جنيه
|34.35 $
|6
|سعر الذهب عيار 12 قيراط
|461.37 جنيه
|29.44 $
|7
|سعر الذهب عيار 10 قيراط
|384.47 جنيه
|24.53 $
|8
|سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط )
|6,459.14 جنيه
|412.17 $
|9
|سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط
|28,700.26 جنيه
|1,831.42 $
|10
|سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط )
|92,273.48 جنيه
|5,888.17 $
|11
|سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط
|922,734.81 جنيه
|58,881.68 $
سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الجمعة، 7 مايو 2021
|م
|الوحدة
|في مصر
|
على مستوي العالم
|1
|سعر الذهب عيار 24 قيراط
|922.55 جنيه
|58.86 $
|2
|سعر الذهب عيار 22 قيراط
|845.67 جنيه
|53.96 $
|3
|سعر الذهب عيار 21 قيراط
|807.23 جنيه
|51.51 $
|4
|سعر الذهب عيار 18 قيراط
|691.91 جنيه
|44.15 $
|5
|سعر الذهب عيار 14 قيراط
|538.15 جنيه
|34.34 $
|6
|سعر الذهب عيار 12 قيراط
|461.28 جنيه
|29.43 $
|7
|سعر الذهب عيار 10 قيراط
|384.40 جنيه
|24.53 $
|8
|سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط )
|6،457.86 جنيه
|412.04 $
|9
|سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط
|28،694.54 جنيه
|1،830.85 $
|10
|سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط )
|92،255.10 جنيه
|5،886.32 $
|11
|سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط
|922،551.00 جنيه
|58،863.19 $
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