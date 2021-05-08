شكرا لقرائتكم خبر عن «استقرار عند الارتفاع الكبير».. سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم السبت 8 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقر سعر الذهب في مصر في بداية التعاملات، اليوم السبت ، 8 مايو 2021، على نفس الاسعار التى حققها مساء الجمعة، وذلك بعد الارتفاع الكبير الذى حققه خلال يومى الخميس والجمعة، مسجلا أعلى سعر منذ شهور .

كما شهد سعر الذهب عالميا في بداية التعاملات، اليوم السبت ،استقرارا كبيرا بسبب إغلاق البورصات والأسواق العالمية فى الإجازة الاسبوعية، بعدما حقق الذهب أفضل سعر له منذ 6 شهور تقريبا، بسبب انخفاض مؤشر الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر، في بداية التعاملات اليوم السبت، 8 مايو 2021 ، 807.39 جنيه وكان فى نهاية تعاملات اليوم الجمعة، 807.23 جنيه ، وفي بداية تعاملات الخميس ،790.56 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، في بداية التعاملات اليوم السبت، 1,831.42 $، وكانت فى نهاية التعاملات اليوم الجمعة، 1،830.85 $، وفي بداية تعاملات الخميس 1،793.35 $.

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب فى بداية التعاملات اليوم السبت 8 مايو 2021

م الوحدة فى مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الجمعة، 7 مايو 2021

م الوحدة في مصر على مستوي العالم 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط



اقرأ أيضا :

«أعلى سعر من 6 شهور».. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء الجمعة 7 مايو 2021

الأعلى من شهور.. سعر الذهب في مصر وعالميا ببداية التعاملات اليوم الجمعة 7 مايو 2021

«تخطى هذا الرقم لأول مرة».. سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم الخميس 6 مايو 2021

«انخفاض مصري وتباين عالمى».. سعر الذهب اليوم الاربعاء 5 مايو 2021

انخفاض سعر الذهب في مصر وعالميا بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021

انخفاض طفيف.. سعر الذهب في مصر وعالميًا اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021