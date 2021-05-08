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«استقرار عند الارتفاع الكبير».. سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم السبت 8 مايو 2021

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غادة عبد الحافظ 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقر سعر الذهب في مصر في بداية التعاملات، اليوم السبت ، 8 مايو 2021، على نفس الاسعار التى حققها مساء الجمعة، وذلك بعد الارتفاع الكبير الذى حققه خلال يومى الخميس والجمعة، مسجلا أعلى سعر منذ شهور .

كما شهد سعر الذهب عالميا في بداية التعاملات، اليوم السبت ،استقرارا كبيرا بسبب إغلاق البورصات والأسواق العالمية فى الإجازة الاسبوعية، بعدما حقق الذهب أفضل سعر له منذ 6 شهور تقريبا، بسبب انخفاض مؤشر الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر، في بداية التعاملات اليوم السبت، 8 مايو 2021 ، 807.39 جنيه وكان فى نهاية تعاملات اليوم الجمعة، 807.23 جنيه ، وفي بداية تعاملات الخميس ،790.56 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، في بداية التعاملات اليوم السبت، 1,831.42 $، وكانت فى نهاية التعاملات اليوم الجمعة، 1،830.85 $، وفي بداية تعاملات الخميس 1،793.35 $.

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب فى بداية التعاملات اليوم السبت 8 مايو 2021

م الوحدة فى مصر عالميا
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 922.73 جنيه 58.88 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 845.84 جنيه 53.97 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 807.39 جنيه 51.52 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 692.05 جنيه 44.16 $
5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 538.26 جنيه 34.35 $
6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 461.37 جنيه 29.44 $
7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 384.47 جنيه 24.53 $
8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 6,459.14 جنيه 412.17 $
9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 28,700.26 جنيه 1,831.42 $
10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 92,273.48 جنيه 5,888.17 $
11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 922,734.81 جنيه 58,881.68 $

سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الجمعة، 7 مايو 2021

م الوحدة في مصر

على مستوي العالم

1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 922.55 جنيه 58.86 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 845.67 جنيه 53.96 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 807.23 جنيه 51.51 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 691.91 جنيه 44.15 $
5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 538.15 جنيه 34.34 $
6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 461.28 جنيه 29.43 $
7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 384.40 جنيه 24.53 $
8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 6،457.86 جنيه 412.04 $
9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 28،694.54 جنيه 1،830.85 $
10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 92،255.10 جنيه 5،886.32 $
11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 922،551.00 جنيه 58،863.19 $


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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