شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: قرار إغلاق الشواطئ لا ينطبق على البلاجات الخاصة الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشفت مصادر أن قرار الحكومة بغلق الشوطئ لمدة أسوعين لا ينطبق على الشواطئ الخاصة الملتزمة بالإجراءات الاحترازية المعلنة من جانب مجلس الوزراء، لافتة إلى أن القرى السياحية والفنادق ستكون مسئولة عن تطبيق الاجراءات الاحترازية، وسيتم مراقبتها من جانب الجهات المختصة.

ويتابع المحافظون على مدار الساعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ومنها مواعيد غلق المحال ‏والمولات والكافيهات فى التاسعة مساءً، كما يبدأ المحافظون مع إجازة العيد المتابعة الدورية والمستمرة لقرارات ‏غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق.‏

وكانت الحكومة قد أعلنت أن قرارات إغلاق الشواطئ العامة لن تطبق عن الشواطئ الخاصة، كونها تخدم ‏أعدادا محددة بإشراف من وزارة السياحة.‏

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا قد أعلنت عدد من القرارات بدأ تطبيقها إعتبارا من أمس الخميس ‏وحتى 21 مايو بأن تكون مواعيد غلق لكل المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ‏ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في الساعة 9 مساء؛ والسماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل ‏الطلبات من المأكولات والمشروبات " الديليفري " للمنازل بعد هذا التوقيت، وأضاف أنه سيتم خلال هذين ‏الأسبوعين حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، مثل ‏المطاعم، والنوادي الاجتماعية، أو المنشآت الفندقية، كي نضمن أن تظل الأمور مستقرة خلال هذه المدة.‏

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وتضمنت القرارات أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 مايو ‏‏2021 وحتى يوم الأحد 16 مايو 2021، أي لمدة 5 أيام، وفي خلال هذه المدة أيضاً سيكون هناك غلق ‏كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، كما سيكون هناك حد من استخدام الحافلات الجماعية، ‏وأتوبيسات الرحلات، التي تستهدف الذهاب إلى الشواطئ، حيث سيكون هناك حوكمة لعمل هذه الحافلات ‏خلال إجازة العيد، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية.‏