شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 254 ألف جنيه منحا اجتماعية وصحية لـ111 عاملا غير منتظم بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 6870 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 21214 شاباً.

وأشار الوزير، فى بيان، إلى أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية لـ"العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 80 منحة مولود بإجمالى 161 ألف جنيه، و17 منحة زواج بمبلغ 51 ألف جنيه، ومنحة وفاة بمبلغ 10 آلاف جنيه، و9 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 18 ألف جنيه، فضلاً عن عمل 3 عمليات جراحية صغرى وكبرى بمبلغ 9 آلاف جنيه، فضلا عن حالة عجز جزئى لأحد العمال تم صرف 5 آلاف جنيه للعامل، ليصل إجمالى ما تم صرفه 254 ألف جنيه لـ 111 حالة.

وأوضح محمد طه مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مارس الماضى -أن المديرية تلقت 957 شكاوى، منها 194 شكوى تم تسويتها ودياً، وتم إحالة 214 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التى يعملون بها، كما تم حفظ 84 شكوى، وإحالة 24 شكاوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص، وتبقى 437 شكوى تحت البحث والدراسة .

وأشار مدير المديرية، إلى أنه فى مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستخراج 180 ترخيصا جديدا لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ 80 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات، كما قامت باستخراج 1481 شهادة قياس مستوى المهارة، و1448 رخصة مزاولة المهنة .

أما فى مجال التفتيش العمالى فقد قامت المديرية بالتفتيش على 389 منشأة دورى وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 359 محضر لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 107 شكاوى، وتم تسويتها بالكامل ودياً، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 270 منشأة، وإعادة التفتيش على 213 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 169 محضر سلامة وصحة مهنية و67 غلق إدارى، كما تم بحث 24 شكوى، وعقد 14 ندوة توعية.