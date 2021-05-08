شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 65 رحلة جويه تقل 4071 راكبا إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، علي مدار اليوم السبت، رحلاتها إلى 65 وجهة تنقل على متنها ما يقرب من 4071 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران، بأن الشركة سوف تسير اليوم، 65 رحلة جوية بمعدل 50 رحلة دولية إلى كل من، "تورنتو، بيروت، بغداد، لاجوس، تونس، الدوحة، مدريد، لندن، نيويورك، باريس، دبي، جنيف، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، بروكسل، كوبنهاجن، أثينا، أبوظبي، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، موسكو، برلين، فيينا، ميونيخ، عمان، ميلانو، البحرين، الخرطوم"، و12 رحلة داخلية إلى كل من، شرم الشيخ و الغردقة والأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4071 راكبا.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.