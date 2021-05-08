شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تصرف 24 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ27 عاملا بشركة لتصنيع الورق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 24 ألفاً و 148جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ 27 عاملا بإحدى شركات تصنيع الورق، نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها ووفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

وأوضح سعفان، فى بيان اليوم، أنَّ صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.