شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شديدة الحرارة ونشاط للرياح وأمطار.. تعرف على خريطة الطقس حتى الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 8 مايو 2021 إلى الخميس 13 مايو 2021.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية :

- يوم السبت 8 مايو:

نشاط للرياح على مناطق من جنوب البلاد مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- يوم الأحد 9 مايو :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وسيناء على فترات متقطعة.

- يوم الاثنين 10 مايو:

اعتبارا من الاثنين انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء .

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

فرص أمطار على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

- يوم الثلاثاء 11 مايو:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء .

- يوم الأربعاء 12 مايو :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

- يوم الخميس 13 مايو:

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.