شكرا لقرائتكم خبر عن طرق إعلان نتائج امتحانات صفوف النقل للعام الدراسى الجارى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتائج امتحانات صفوف النقل للطلاب من الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانوى تظهر فى المدارس وعبر صفحتها، أى أن الطالب يحصل على نتيجته من المدرسة التابع لها دون أى مقابل مادى، مشيرة إلى أن نتائج امتحانات شهر أبريل التى سيتم إعلانها هى آخر نتائج فى الترم الثانى والعام الدراسى بأكمله قبل تحديد الطلبة التى تؤدى الامتحانات التكميلى.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فئات الطلاب الذين الذين يؤدون امتحان تكميلى خلال الشهر الجارى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب الذين يؤدون الامتخحان التكميلى الذين تخلفوا عن أداء أي من امتحانات شهور مارس وأبريل بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي أو من تخلف عن امتحان شهر أبريل بالنسبة للمرحلة الثانوية.

وتابعت الوزارة: الطلاب الذين من أدوا الامتحان ولم يحصلوا على 25% من الدرجة العظمى للمادة أو 50% من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية، يعقد لهم امتحان تكميلي في المناهج المقررة لشهري مارس وأبريل أو أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية، بواقع 15 سؤالا اختيار من متعدد لكل مادة وفي زمن قدره ساعة ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد في اليوم الواحد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى حالة عدم اجتياز الامتحان التكميلي يعقد للطالب امتحان دور ثان في مناهج الفصلين الدراسيين خلال شهر أغسطس.