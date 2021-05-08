شكرا لقرائتكم خبر عن لو نازل من بيتك.. شاهد الحركة المرورية أعلى كوبرى أكتوبر صباح اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم ”الخليج 365”، بث مباشر صباح اليوم السبت، لرصد الحركة المرورية أعلى كوبري أكتوبر، بمحافظة القاهرة، وشهد الكوبري انتظاما في حركة السير، واختفاء التكدسات المرورية.

كما تم رصد السيولة المرورية بمنطقة موقف سيارات عبد المنعم رياض، وطريق الكورنيش القادم من ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، والمتجه إلى حلوان والمعادي.

وفي ذات السياق، تراقب الإدارة العامة لمرور الجيزة، حركة السيارات بمحيط تحويلات مرورية، بعد غلق كلى لطريق الإسكندرية الصحراوى أمام المتحف الكبير فى الاتجاه من ميدان الرماية حتى مناطق المهندسين كار، وذلك لمتابعة الحالة المرورية ورصد أى زحام لحين الانتهاء من أعمال إنشائية لمحطة مترو أنفاق تستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك للقيام ببعض الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو أنفاق "المتحف الكبير ضمن محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بطريق (القاهرة/ الإسكندرية) الصحراوى تحديداً فى المنطقة المواجهة للمتحف الكبير بمحيط المطلع المؤدى إلى الطريق الدائرى لمدة 5 أيام.