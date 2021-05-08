شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تصبح رئيس جامعة؟.. تعرف على أبرز 9 معايير تقييم لاختيار رؤساء الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قرار وزير التعليم العالى رقم 293 لسنة 2021 ، والصادر بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات إجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة بين المتقدمين ، وفيما يلى ينشر الخليج 365 أبرز معايير المفاضلة الواردة بقرار وزير التعليم العالى وذلك بالتزامن مع بدء إجراءات التقدم لمنصب 8 رؤساء جامعات حكومية:-

1- النموذج مكون من 100 درجة موزعة على عدد من المعايير

2- الرؤية والكاريزما وحضور الشخصية والمسئولية المجتمعية والقدرة على خدمة الآخرين والقدرة على التغيير وحل المشكلات والتركيز على النتائج والتوازن النفسى والمرونة والعمل بروح الفريق .

3- القدرة على احداث تطور مؤسسى فى إطار الكلية أو الجامعة وتولى مواقع إدارية اكاديمية متنوعة ولسنوات طويلة والتخطيط الاستراتيجيى والإدارة العامة وإدارة الوقت وإدارة الاجتماعات.

4- المشاركة فى ابتكار الآليات اللازمة لربط الجامعة بالصناعة وقضايا المجتمع المحلى والدولى وتطوير وتحسين التعليم والتعلم وعلاقته باستراتيجية التعليم وإكساب الطلاب المهارات المهنية المستهدفة واستحداث برامج بينية فى الدراسات العليا وتشجيع الدرجات المعنية لتناسب سوق العمل ، وتوفير البيئة اللازمة لإجراء أبحاث علمية وتطبيقية ، وتقوية الشراكة مع قطاع الصناعة.

5- إجادة اللغة ومهارات العرض الفعال

6- القدرة على إدارة الأصول المالية والموارد البشرية

7- القدرات البحثية وتشمل المشاريع البحثية وبراءات

8- ارتباط الخطة المقدمة مع واقع الجامعة وإمكانية تطبيقها فى الفترة المحددة.