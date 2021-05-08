إلزام واستثناءات.. 13 معلومة لتوضيح الضوابط العامة لمنظومة البناء الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

بدأت الحكومة المصرية في تطبيق منظومة البناء الجديدة بشكل تجريبي في نطاق 27 مركزا ومدينة وحيا على مستوى الجمهورية وذلك لمدة شهرين قبل تعميمها على باقي مناطق الجمهورية.

وحددت المنظومة الجديدة مجموعة من الاشتراطات العامة والضوابط الواجب الالتزام بها في أي تعاملات تخص البناء واستخراج التراخيص.

تطبق غدًا.. نص اشتراطات البناء الجديدة "تجريبية لمدة شهرين"

وجاءت على النحو التالي:

1- سريان أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص.

2- الالتزام باشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008.

3- الالتزام بقيود الارتفاع الوارد ة بهذه الاشتراطات الجديدة وبما لا يجاوز الحد الأقصى الصادر من وزارة الدفاع واشتراطات الطيران المدني الواردة في المخططات الاستراتيجية العامة للمدن.

4- الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية.

5- الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة وقوائم الشروط المرفقة بقرارات اعتماد تلك التقسيمات طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008.

6- الالتزام بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق والأماكن ذات القيمة المتميزة المعدة من قبل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

7- الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

8- تحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.

9- تحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن.

10- لا تسري هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ومنها (سكن كل المصريين - الإسكان البديل - الإسكان الاجتماعي،.. ).

11- لا تسري هذه الاشتراطات على المحاور الرئيسية بالمدن التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

12- لا تسري هذه الاشتراطات على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأراضي القوات المسلحة.

13- تسري هذه الضوابط والاشتراطات على تراخيص البناء التي تصدر بداية من تاريخ العمل بها.