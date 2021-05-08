تفقد السيسي أعمال تطوير محاور وطرق جديدة بشرق القاهرة يتصدر اهتمامات الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

تصدرت الجولة التفقدية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس لمتابعة أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم /السبت/، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي.

ففي صحيفة (أخبار اليوم) وتحت عنوان (السيسي يتفقد أكبر شريان مروري شرق القاهرة).. ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي، تفقد، الجمعة، أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، بداية من منطقة محطة "عدلي منصور" التبادلية للخط الثالث لمترو الأنفاق والتي تعتبر الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط وإفريقيا وتشمل على محطات مترو أنفاق، وقطار مكهرب، وسكة حديد، وحافلات النقل الجماعي الحديثة، وملحق بها مركز صيانة لعربات وجرارات مترو الانفاق بمساحة 65 فدانا.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن الرئيس السيسي تفقد كذلك محور "المستشار عدلي منصور" الذي تم إنشاوه بعرض 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات لكل اتجاه ويشتمل على 11 كوبري للسيارات والمشاه،؛ ليكون شرياناً مرورياً جديداً يتكامل مع شبكة طرق الإسماعلية الصحراوي وبلبيس وشرق القاهرة، ويربط مع محور محمد العصار عند كوبري مسطرد؛ ليصل إلى مناطق غرب وشمال القاهرة، من خلال محاور "شبرا بنها" و"تحيا مصر" و"الضبعة"، وطريق الإسكندرية الصحراوي.

وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي ناقش أثناء الجولة التفقدية المسئولين بعدد من مواقع العمل بشأن سير الخطوات التنفيذية الراهنة، وشدد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات بالمواصفات الفنية والهندسية العالية، كما توقف الرئيس السيسي كذلك ليتحدث مع عدد من المواطنين، حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان الفضيل، كما استمع إلى آرائهم، وكذلك أحوالهم المعيشية.

أما صحيفة (الأهرام) تحت عنوان (القومي للأجور يبحث إقرار العلاوة الدورية للقطاع الخاص) ركزت على اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لمناقشة إقرار العلاوة الدورية الجديدة للقطاع الخاص لعام 2021، بالإضافة إلى مشروع قانون الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.

وذكرت الصحيفة أنه تم الاتفاق على أن تقوم ثلاث لجان تم تشكيلها هي (لجنة الأسعار ومستويات المعيشة برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، ولجنة الأجور والعلاوات برئاسة وزير القوى العاملة، ولجنة الشكاوى برئاسة المستشار عبد الحميد بلال) بدراسة المقترحات التي تم مناقشتها والعرض على المجلس قبل نهاية شهر مايو الجاري، كما ناقش الاجتماع التصور النهائي لنسبة العلاوة الدورية وقيمة الحد الأدنى للأجور.

وتحت عنوان (لمدة خمسة أيام.. تحويلات مرورية بالجيزة لتنفيذ أعمال إنشائية بمترو الأنفاق).. أشارت صحيفة (الجمهورية) إلى أن وزارة الداخلية أعلنت إجراء تحويلات مرورية بدءا من الجمعة ولمدة خمسة أيام بمحافظة الجيزة، وذلك للقيام ببعض الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو أنفاق "المتحف الكبير".

وأضافت الصحيفة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة تقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة بعض الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو أنفاق "المتحف الكبير" ضمن محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بطريق (القاهرة/ الإسكندرية) الصحراوي، تحديداً في المنطقة المواجهة للمتحف الكبير بمحيط المطلع المؤدي إلى الطريق الدائري؛ الأمر الذي يستلزم غلق كلي لطريق (القاهرة/الإسكندرية) الصحراوي في الاتجاه القادم من ميدان الرماية اتجاه الإسكندرية بداية من تقاطعه مع شارع "البرنسيسة" حتى مناطق "المهندسين كار"، وذلك لمدة 5 أيام ابتداء من الجمعة وحتى الساعة الثانية عشر مساء يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو الجاري دون تعطيل لحركة المرور.

وأشارت إلى أن التحويلات المرورية بالنسبة لحركة المركبات شملت القادمة من ميدان الرماية وترغب بالسير اتجاه طريق إسكندرية الصحراوي أو الصعود أعلى الطريق الدائري يكون خط سيرها كالتالي: استكمال السير بعد ميدان الرماية بما يقرب من (300) متر ثم الدخول يميناً اتجاه شارع البرنسيسة، والسير بشارع البرنسيسة حتى تقاطعه مع شارع حدائق الأهرام القديمة ثم الدخول يساراً بشارع حدائق الأهرام القديمة وإستكمال السير به حتى تقاطعه مع شارع (أنور السادات).

كما تضمنت التحويلات السير يساراً بشارع أنور السادات وصولاً حتى طريق (القاهرة/ إسكندرية) الصحراوي مرة أخرى بعد تجاوز منطقة الأعمال واستكمال السير به اتجاه الإسكندرية أو اتجاه المطلع المؤدي إلى أعلى الطريق الدائري.

ونقلت صحيفة (الوطن) تصريحات خاصة لمستشار رئيس الجمهورية الدكتور محمد عوض تاج الدين، تحت عنوان (مستشار الرئيس: "كورونا الهندية" لم تصل مصر)، قال خلالها إن السلالات الهندية المتحورة لكورونا لم تصل إلى مصر، لكن يجب الحرص خاصة أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات وكذلك الوفيات.

وأضاف تاج الدين أن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن عليهم طلب الرعاية في وقت مبكر، وطالب المواطنين بالتسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى.

عن المواطنين الحاصلين على اللقاح، أكد أنه لم ترد حتى الآن أي شكوى من المواطنين بخصوص ظهور أعراض جانبية خطيرة عليهم، لافتا إلى أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية، قائلا "من الوارد الإصابة بالفيروس حتى بعد أخذ اللقاح".

أما صحيفة (المصري اليوم) استعرضت جهود الأجهزة التنفيذية في أول أيام تنفيذ قرارات الغلق التي أقرها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس "كورونا"، وذلك تحت عنوان (22 ألف مخالفة في أول ليلة لتطبيق قرارا الإغلاق)، وذكرت الصحيفة أن الأجهزة التنفيذية بدأت في تطبيق قرارات الغلق الخميس الماضي، وأعلنت الداخلية ضبط 5954 أرجيلة من خلال 512 قضية تداول، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وأضافت الصحيفة أن الأجهزة التنفيذية في المحافظات نظمت حملات مكثفة للتأكد من الالتزام بمواعيد غلق المحال والمولات والمقاهي والأنشطة الأخرى المدرجة ضمن قرارات مجلس الوزراء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية بالبحر الأحمر تأكيدها استثناء المحافظة من مواعيد الإغلاق نظرا لطبيعتها السياحية، وتم إخطار الدوريات الأمنية المكلفة بتنفيذ ومتابعة القرارات، بمواعيد الإغلاق الجديدة وهى منتصف الليل.