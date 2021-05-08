شديد الحرارة وبرق ورعد.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس يشهد ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال 48 ساعة ليسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارا ويتجاوز 40 درجة على القاهرة وشمال وجنوب الصعيد ويكون معتدل ليلا.

وتوقعت الهيئة على موقعها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن تنشط الرياح الجنوبية الحارة غربا وتكون مثيرة للاتربة والشوائب العالقة نهارا يوم السبت.

ويوم الأحد: يبدأ الانخفاض في درجات الحرارة علي السواحل الغربية وأن ظل شديد الحرارة علي باقي الأنحاء وتتحسن الحرارة نسبيًا في نهاية اليوم كما يمر غطاء سحابي كبير قد يصاحبه تساقط أمطار خفيفة وقد يصاحبها ضربات البرق والرعد الجاف بسبب عدم توافر كميات رطوبة مناسبة على السطح.

على ان تبدأ الحرارة بالانخفاض تدريجيًا من يوم الاثنين.

​