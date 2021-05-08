شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية»: تحرير 40 محضر مخالفة وضبط 145 قاطع كهرباء مجهول المصدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة التجارة الداخلية في مديرية التموين بالإسكندرية برئاسة سليمان الطيب، حملة تموينية الجمعة في إطار تشديد الرقابة على مستودعات البوتاجاز والأسواق والمحلات ومراكز صيانة السيارات ومتابعة صالات المزادات.

وقال «الطيب»، إن الحملة شملت مستودعات البوتاجاز والأسواق والمحلات ومراكز صيانة السيارات وأسفرت عن تحرير 23 محضر لمستودعات بوتاجاز مخالفة، و3 محضر لمراكز صيانة سيارات لحيازة زيت سيارات سبق استعماله بإجمالي 500 لتر، ومحضر ضبط 145 قاطع تيار كهربائى مجهول المصدر، وسحب 13 عينة سلع رمضانية مختلفة (مشمشية -تمر- معجون تمر- تمر هندى- تين مجفف- أرز) وكذلك سحب عينات رنجه وبطارخ بورى وإرسالها إلى المعامل للتحليل لمطابقتها بالمواصفات القياسية، وسحب عينات زيوت بترولية- كحول إيثيلي- زيت فرامل.

وأوضح في تصريحات الجمعة، أنه جرى خلال الحملة متابعة 18 مزاد خاص وحكومة وتم تحصيل نسبة 5 ٪ لصالح الدولة بإجمالي 114880 جنيه وتنفيذ 20 قرار نيابة للمضبوطات منظفات وشامبوهات وزيوت شعر ومستحضرات تجميل وعصائر. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.