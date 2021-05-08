شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. 66 لجنة محلية تتابع تنفيذ قرار غلق المحلات والمقاهي في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت لليوم الثاني على التوالي، 66 لجنة بالوحدات المحلية في المنيا، بينها 9 لجان داخل المدن التسع، و57 لجنة داخل الوحدة المحلية القروية، من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، المتعلقة بمواعيد غلق المولات التجارية، والمطاعم والمقاهي والكافيتريات، ودور السينما والمسارح الساعة 9 مساءاً، والمتعلقة أيضا بحظر إقامة المؤتمرات، لمدة أسبوعين، ضمن خطة الدولة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

كما واصل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حملة مكبرة مفاجئة على المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات، لمتابعة مدي الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة المقررة، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وناشد المحافظ، المواطنين بالالتزام بالقرارات ومواعيد الغلق مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم .