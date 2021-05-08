شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. قطع المياه عن مساكن المستشفى العام بشبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه اليوم السبت الموافق 8/5/2021 بمنطقة مساكن المستشفي العام بشبين الكوم من الساعه 9صباحا وحتي الساعه 12ظهرا من نفس اليوم . وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.