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اليوم.. قطع المياه عن مساكن المستشفى العام بشبين الكوم

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هند إبراهيم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه اليوم السبت الموافق 8/5/2021 بمنطقة مساكن المستشفي العام بشبين الكوم من الساعه 9صباحا وحتي الساعه 12ظهرا من نفس اليوم .

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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