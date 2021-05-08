شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين يشارك في اجتماع اللجنة العليا لحقوق الإنسان اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين ، المشاركة في اجتماع اللجنة العليا لحقوق الإنسان الافتراضي، اليوم السبت الموافق 8 مايو عبر تطبيق زووم.

كما تلتقي الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الاحد الموافق 9 مايو، لعرض أبرز مخرجات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أنه لمس جدية كبيرة في اهتمام غير مسبوق من الدولة بملف حقوق الإنسان وهو ما تعكسه تطورات علي ارض الواقع وخاصة في الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، حيث بدأت الدولة في تفعيل مبادرة حياة كريمة لتطوير البنية الأساسية لجميع القري المصرية التي تقارب 5 آلاف قرية والاتجاه إلى تمثيل الفلاحين في الفترة القادمة تمثيل ملائم وحقيقي في مجلسي الشيوخ والنواب والمجالس المحلية وتوفير معاش مناسب وتامين صحي لكل من يستحق ذلك والتزام الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادتها وشراء المحاصيل الأساسية من الفلاحين بهامش ربح بالتعاون مع النقابات والاتحادات المعنية.