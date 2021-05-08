شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 9 منشآت وقاعات للأفراح وفض ٢٥ سوق أسبوعي بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الحملات المكثفة والمستمرة التي قامت بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى مدعمة بقوات من مديرية أمن أسوان شملت جميع أنحاء المحافظة حيث تم التعامل بمنتهى الجدية في تنفيذ قرارات الغلق والتشميع والتي وصلت لغلق 9 منشآت وقاعات للأفراح ، بالإضافة إلى فض ٢٥ سوق أسبوعي بقري ومدن المحافظة.

كما شملت فرض غرامة عدم ارتداء الكمامات للمئات من المواطنين سواء في أماكن التجمعات أو وسائل النقل الجماعي.

وأكد محافظ أسوان أنه سيتم محاسبة المتقاعسين من الأجهزة المحلية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بكل حزم حيث أن هناك متابعة على مدار الـ 24 ساعة لجهود الحملات المشتركة للمحليات والأمن.