شكرا لقرائتكم خبر عن التزام المحال التجارية والمقاهي بمواعيد الإغلاق في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التزمت كافة المحال التجارية والمقاهي في الوادي الجديد بمواعيد الإغلاق الجديدة بعدما أقرتها الحكومة لليوم الثاني على التوالي، فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشهدت مدن وقرى المحافظة انتشارا مكثفا من قبل الاجهزة التنفيذية للتأكد من مدى الالتزام بمواعيد الاغلاق ، كما باتت الشوارع والميادين بالوادي الجديد شبه خالية من المواطنين عقب اغلاق المحال التجارية، فيما يلجأ عدد من أصحاب المحال إلى فتح المحال فى مواعيد مبكرة صباحا لتعويض ساعات الاغلاق الجديدة.

وشدد اللواء محمد الزملّوط محافظ الوادي الجديد على ضرورة الالتزام بمواعيد الاغلاق ،والاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا ،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.