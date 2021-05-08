شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 10 حالات شفاء من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، حالة إيجابية و10 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه تم تسجيل حالة إيجابية بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات الإيجابية إلى 423 حالة، بجانب تسجيل 10 حالات شفاء لترتفع حالات الشفاء إلى 2499 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى أن عدد حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة 157منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى وجود 17حالة تحت الحجز بالمستشفيات و73حالة أخرى، تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.