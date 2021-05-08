شكرا لقرائتكم خبر عن صديقة للبيئة وأقل تكلفة لتوليد الكهرباء.. تعرف على مميزات محطات الطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من المميزات التى توجد فى الطاقة الجديدة والمتجددة التى تستخدم فى توليد الكهرباء، وخاصة الطاقة الشمسية و لعل أبرزها أنها صديقة للبيئة ولا تحتاج لصيانة علاوة على أنها الأقل تكلفة فى توليد الكهرباء، ”الخليج 365” يرصد لقرائه كل ما يريد معرفته عن مميزات الاعتماد على الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بدلا من المحطات التقليدية التى تعتمد على السولار والوقود، وفيما يلى مميزات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية:

1- الطاقة الشمسية لا تحتاج إلى الكثير من أعمال الصيانة، حيث يتم تركيب الألواح أو الشمسية مرة واحدة، وبعدها ستعمل بأقصى كفاءة ممكنة.

2-آمنة ومضمونة وموثوقة ولا تحتاج إلى صيانة وتعتبر اقتصادية لإنارة المناطق النائية.

3- يمكن الاستفادة منها لإنارة المناطق المعزولة عن الشبكة.

4- ضخ المياه لرى المحاصيل الزراعية.

5- يمكن استخدامها أعلى أسطح المنازل السكنية والاستفادة منها.

6- استخدامها فى أعمدة الإنارة لإضاءة الشوارع والطرق.

7- الطاقة الشمسية مستدامة، وهى أيضا متجددة أى أنها طاقة لا تنفذ، فهى مصدر طاقة طبيعى ويمكن استخدامه فى توليد اشكال أخرى من الطاقة، فيمكننا استخدامها كوقود للسيارات كما يمكن أن نسخن بها الماء أو أن نضىء بها بيوتنا.

8- الطاقة الشمسية منتج صامت للطاقة، لا تتسبب ألواح الخلايا الشمسية بأية ضوضاء عندما تقوم بتحويل ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية قابلة للاستخدام.

9- محطات توليد الطاقة الشمسية والألواح الشمسية فى المنازل لا تسبب أى انبعاثات ولا تسبب أى أثر ضار على البيئة.

