شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تعلن نتائج امتحانات نهاية العام لصفوف النقل الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن المدارس الثانوى نتائج امتحانات صفوف النقل لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، بعد مراجعتها وإنهاء مرحلة التصحيح، كما أعلنت المدارس خلال الأيام الماضية نتائج طلاب مرحلة التعليم الأساسى من الرابع حتى الثانى الإعدادى، بعد أداء الطلاب الامتحان فى المواد التى لا تضاف إلى مجموع الطالب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس انتهت من تقييم الطلاب فى المواد غير المضافة للمجموع، حيث تم تسليم الطلاب أسئلة المواد غير المضافة للمجموع، وقام الطلاب بالإجابة عنها فى المنزل وتسليمها مرة أخرى للمدارس لتصحيحها ورصد درجاتها.

وكانت الوزارة أعلنت الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني 2020/ 2021 لجميع صفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي العام ولجميع فئات التعليم العام، في إطار الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب:

وتعقد امتحانات جميع المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي، وتتولى المدرسة إعدادها تحت إشراف الإدارة التعليمية، ويؤخذ في الاعتبار الاكتفاء بالامتحان التحريري لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصفين الأول والثاني الثانوي.

للطلاب الذين تخلفوا عن أداء أى من امتحانات شهور مارس وأبريل (بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي) أو من تخلف عن امتحان شهر أبريل (بالنسبة للمرحلة الثانوية) ومن أدوا الامتحان ولم يحصلوا على ٢٥٪ من الدرجة العظمى للمادة أو 50 ٪ من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية، يعقد لهم امتحان تكميلي في المناهج المقررة لشهري مارس وأبريل أو أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية، بواقع ١٥ سؤال اختيار من متعدد لكل مادة وفي زمن قدره ساعة ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد في اليوم الواحد.

في حالة عدم اجتياز الامتحان التكميلى يعقد للطالب امتحان دور ثان في مناهج الفصلين الدراسيين خلال شهر أغسطس، يتولى مديرو المدارس اعتماد نتائج جميع الطلاب وإعلان نتائجهم، أما نتائج طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تعلن بالمدارس بعد اعتماد الإدارة التعليمية.