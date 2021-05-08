شكرا لقرائتكم خبر عن كيف واجهت مصر التحديات المائية من خلال الخطة القومية لإدارة المياه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ الحكومة الخطة القومية لإدارة المياه فى مصر والتى ترتكز على 4 محاور رئيسية، بالتنسيق بين 9 وزارات من خلال خطط قصيرة المدى وطويلة المدى بتكلفة اجمالية لها نحو 900 مليار جنيه وذلك حتي عام 2037.

وفى التقرير التالى نرصد تفاصيل الخطة القومية لإدارة المياه فى مصر.

1- المحور الأول يشمل تنقية وتحسين نوعية المياه من خلال مشروعات المعالجة، لذلك يتم العمل على معالجة مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى معالجة متقدمة لتوفير تلك المياه، مثل مشروعى معالجة مياه مصرف بحر البقر ومصرف المحسمة بطاقة تزيد على 6 مليون متر مكعب يوميا بتكلفة 22 مليار جنيه ضمن أهم مشروعات اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالج في افريقيا والشرق الاوسط.

2- المحور الثانى يتضمن ترشيد استخدامات المياه من خلال منظومة ادارة رشيدة وانشاء منشآت التحكم فى توزيع المياه والتوسع فى نظم الرى الحديث واستخدام الطاقة الشمسية كأحد أهم بدائل الطاقة المتجددة، كما أطلقت الدولة البرنامج القومي لتأهيل وتبطين 20 ألف كم من الترع بتكلفة تبلغ حوالى 50 مليار جنيه.

3- المحور الثالث ويتضمن تنمية الموارد المائية للتأقلم مع آثار التغيرات المناخية، لذلك تم تنفيذ عدد من مشروعات الحماية والتخفيف من اخطار السيول وتحويلها من نقمة إلى نعمة من خلال منشآت حصاد الامطار على طول الساحل الشمالي الغربي وسيناء والبحر الاحمر ومحافظات الصعيد.

4- المحور الرابع ويتمثل فى تهيئة البيئة الملائمة للعمل وتنفيذ باقى محاور الاستراتيجية من خلال التدريب ورفع القدرات، والتوعية بالتحديات المائية، والتشريعات، والقوانين التى تلزم الجميع بمسئولياتهم نحو الحوكمة الرشيدة فى ادارة الموارد المائى .

