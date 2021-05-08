حدث ليلاً| مصرع 6 أشخاص سقطوا في بيارة صرف بالمنيا.. ووفاة المنتج الكبير محروس عبدالمسيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

زيادة متواصلة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

سجلت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، خروج 811 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 175 ألفا و928 حالة حتى اليوم.

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وفاة المنتج الكبير محروس عبدالمسيح بعد إصابته بفيروس كورونا

توفي قبل قليل، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 8 مايو، المنتج الموسيقي الكبير محروس عبدالمسيح، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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مصرع 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين سقطوا في بيارة صرف صحي بالمنيا

ارتفع عدد ضحايا حادث سقوط أشخاص داخل بيارة صرف صحي بقرية صفانية داخل مركز العدوة شمال محافظة المنيا، إلى 5 أشخاص، وإصابة 7 آخرين.

وقال عدد من أهالي القرية، إنه خلال إغلاق أحد العاملين في المشروع الغطاء الرئيسي، انزلقت قدماه داخل بيارة الصرف، ما دفع الأهالي إلى النزول لإنقاذه، ما أدى إلى مصرع 5 أشخاص هم:محمود عصام أحمد عبد النبي، وشقيقه جمال ، وعرفة عبدالرسول، وبشير أحمد عبدالنبي، وحامد محمد أحمد.

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محافظ المنيا يتابع حادث سقوط أشخاص داخل غرفة صرف صحي- صور

انتقل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد أبوزيد، إلى قرية صفانية بمركز العدوة شمالي المحافظة؛ لمتابعة تداعيات حادث مصرع 6 أشخاص وإصابة 13 آخرين سقطوا داخل غرفة صرف صحي.

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بالصور.. البحث عن جثة شاب غارق سقط في مياه بحر ميت يزيد بكفر الشيخ

تكثف قوات الإنقاذ النهري في كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، جهودها في البحث عن جثة شاب لقى مصرعه غرقًا في مياه بحر ميت يزيد في نطاق مركز كفر الشيخ.

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رغم قرارات الحكومة.. محال شارع همفرس ببولاق الدكرور تتحدى الإغلاق - فيديو

تحدت محال شارع همفرس في بولاق الدكرور، قرارات الحكومة الخاصة بالإغلاق في الساعة التاسعة، للسيطرة على جائحة كورونا، وفتحت أبوابها وسط زحام شديد من جانب المواطنين لشراء احتياجات عيد الفطر المبارك.

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السيطرة على حريق محدود نشب بمخلفات خلف مسجد أحمد ابن طولون

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق محدود نشب في بعض المخلفات في الأرض الفضاء الموجودة خلف مسجد أحمد ابن طولون بحي السيدة زينب.

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البحوث الفلكية يكشف موعد هلال شهر شوال

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، مولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من رمضان 1442ه ـالموافق11/5/2021م (يوم الرؤية).

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"علمية كورونا": اللقاح يمنع الوفاة بنسبة 100% والمضاعفات الخطيرة بنسبة 96%

عقب الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، على منح منظمة الصحة العالمية لقاح "سينوفارم" ترخيص الاستخدام الطارىء، مشيرا إلى أن اللقاحات المتداولة على مستوى العالم تحصل على الاستخدام الطارىء، وهذا لا يقلل من فاعلية اللقاحات.

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"الدولة تحملت الكثير".. أديب مشيدًا بقرار الحكومة بشأن مواعيد غلق المحلات

عقب الإعلامي عمرو أديب، على مطالبة أحد المواطنين الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جولته التفقدية لعدد من الطريق اليوم برفع الحظر، قائلا: "ياريس مترفعش الحظر".

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​​"المنشآت السياحية": تحذير للمنشآت والمطاعم بشأن مواعيد الإغلاق الجديدة

شدد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، على ضرورة إلتزام كافة أعضاء الجمعية العمومية للغرفة بالمواعيد الجديدة بإغلاق جميع المنشآت السياحية من مطاعم ومحال وكافيهات ونوادي وملاهي ليلية، من الساعة التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا بكافة أنحاء الجمهورية، والعمل فقط بعد التاسعة مساء على نشاط توصيل الطلبات، دون الجلوس بالمكان، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة.

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الخارجية تصدر بيانا حول تأخر إصدار جوازات سفر جديدة للمواطنين المقيمين بالسعودية

أكدت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أنها تتابع باهتمام بالغ شكاوى العديد من أبنائنا المُغتربين المقيمين في المملكة العربية السعودية من تأخر إصدار جوازات السفر الجديدة، الأمر الذي يرجع في جانب كبير منه إلى ما شهدته الفترة الماضية، ومنذ بداية جائحة فيروس كورونا، من زيادة كبيرة في طلبات استخراج جوازات السفر في سفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج عن المُعدل المُعتاد.

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مشاجرة دموية وتعزيزات أمنية في البدرشين

فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمسرح مشاجرة دموية انتهت بقتيلين ومصاب يصارع الموت داخل المستشفى بمركز البدرشين جنوب الجيزة، مساء الجمعة.

وانتقلت قيادات مديرية الأمن بقيادة اللواء محمود شوقي مدير قطاع الجنوب والعميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع الجنوب، للوقوف على ملابسات الواقعة.

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البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني مر في الأجواء المصرية لمدة دقيقتين.. ويعود في هذا الوقت

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، آخر تطورات حادثة خروج الصاروخ الصيني Long March 5B (CZ- 5B) عن السيطرة، موضحًا أن الصاروخ مر بالأجواء المصرية الساعة 10:42 دقيقة مساءا ولمده دقيقتين وعشرين ثانية.

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وزير التعليم العالي: آخر حضور للطلاب في الجامعات خلال شهر مايو

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إنه ليس هناك تغييرًا في العام الدراسي الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لمتابعة سير الدراسة.

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مصر تستنكر اقتحام السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المقدسيين والمُصلين

أعربت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن بالغ إدانتها واستنكارها لقيام السلطات الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المقدسيين والمُصلين الفلسطينيين.

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مفتي الجمهورية يستنكر بشدة اقتحام قوات الاحتلال للأقصى والاعتداء على المصلين

استنكر الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بشدة، قيامَ سلطات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المقدسيين والمُصلين الفلسطينيين.

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السعودية: نرفض خطط وإجراءات إسرائيل لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن رفض المملكة لما صدر بخصوص خطط وإجراءات إسرائيل لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

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لليوم الثالث.. الهند تسجل أكثر من 400 ألف إصابة و4194 وفاة بكورونا

سجلت الهند، اليوم السبت، أكثر من 400 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، لليوم الثالث على التوالي، حسبما ذكرت تقارير إخبارية.

وسجلت الهند 401 ألف و326 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 21 مليونا و886 ألفا و611 إصابة.

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دراسة تتوقع انخفاضًا حادًا في إصابات كورونا بالولايات المتحدة في يوليو

توقعت دراسة جديدة صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها انخفاضا حادا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بحلول يوليو، وانخفاضا أسرع إذا تم تطعيم المزيد من الأشخاص في وقت أقرب.

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كوريا الجنوبية تسجل 701 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت تسجيل 701 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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منظمة الصحة العالمية تحذر من تكرار حالة الهند فى دول أخرى

حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة حدوث المزيد من تفشي فيروس كورونا بصورة مدمرة فى دول أخرى على غرار ما وقع بالهند.

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