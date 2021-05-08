"كورونا" في 24 ساعة| 65 حالة وفاة في مصر.. والصحة العالمية تحذر من موجة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 1125 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 65حالة جديدة.

ومنعت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 6 ركاب هنود من الدخول، بعد اكتشاف إصابتهم بفيروس كورونا فور وصولهم على رحلتين للخطوط القطرية، وقررت السلطات إعادتهم على نفس الرحلتين التي وصلوا عليها.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

زيادة متواصلة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

الحجر الصحي يكتشف 6 ركاب هنود مصابين بـ"كورونا" فور وصولهم إلى مطار القاهرة

وفاة الموسيقار جمال سلامة إثر إصابته بفيروس كورونا

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