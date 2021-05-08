شكرا لقرائتكم خبر عن سوهاج الجامعي يجرى عملية ولادة ناجحة لسيدة مصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اليوم فريق من قسم النساء والتوليد بمستشفى سوهاج الجامعى عملية ولادة ناجحة لسيدة مصابة بفيروس «كورونا»، حيث تم إستخراج الجنين بنجاح من خلال إجراء عملية قيصرية عاجلة لها.

وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أن المريضة ش. أ وتبلغ من العمر (٣١ عاما) حضرت إلى إستقبال النساء والتوليد تعانى من إرتفاع شديد في درجة الحرارة حيث كانت حرارتها ٣٩.٥ درجة، مع ضيق في التنفس وإعياء شديد، ورجح الأطباء إصابتها بفيروس «كورونا»، لافتا إلى أنه عند فحصها تبين أنها في حالة وضع، وأنها تعانى من آلام ولادة مع إتساع عنق الرحم بمقدار يدل على ولادة وشيكة، ومن ثم تم إجراء الفحوصات اللازمة التي أكدت إصابتها بفيروس «كورونا» وقام الفريق الطبى بعمل الجراحة بنجاح، وتم التأكد من سلامة الأم والجنين وهو بصحة جيدة، وتتلقى المريضة حاليا الرعاية اللازمة بقسم العزل بالمستشفى.

وقال الدكتور حمدى سعد مدير عام مستشفى سوهاج الجامعى، أن عملية الجراحة أجريت بواسطة فريق طبى مكون من 5 أطباء بقسم النساء والتوليد وطبيب تخدير، فضلا عن فر يق من التمريض، مؤكدا أن المستشفى تقوم بعبىء الطوارئ على مستوى المحافظة والمحافظات المجاورة، وأن المصابين بكورونا الذين يترددون على المستشفى الجامعى يعانون من أمراض أخرى بجانب إصابتهم بالكورونا، مثل جلطات بالقلب وجلطات بالمخ ونزيف بالمخ، وولادة طبيعية أو قيصرية، وفشل كلوى حاد أو مزمن، وأمراض مناعية مثل الليمفوما واللوكيميا وغيرها، مما يلقى بعبىء ضخم على الأطباء والتمريض بالمستشفى، ورغم ذلك يقوم الجميع بدورهم على الوجه الأكمل.