شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الصحه بكفرالشيخ تعلن الفحص عن 1226 طفلا ضد الغدة الدرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار توجيهات الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية وضمن خطة مديرية الصحة بكفر الشيخ بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ،

أعلنت وكيل وزراة الصحه بكفرالشيخ أن الإدارة العامة للطب الوقائى «إدارة مراقبة الاغذية» قامت بتنفيذ حملة تفتيشية ورقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الأسبوع الماضي وأن تلك الحملات أسفرت عن إعدام 189.5 كجم و5 لتر أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتحرير عدد 93 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة وسحب 124 عينة وتنوعت المحاضر بين مخالفة الإشتراطات الصحية ومحاضر غش وعدم وجود شهادات صحية ومحاضر عدم ترخيص .

وأكدت سلام استمرار وتكثيف حملات مراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق وضمان وصول منتج غذائي سليم وآمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين في إطار الإستعدادات لحلول عيد الفطر المبارك .

وأضافت وكيل وزارة الصحه بكفرالشيخ أن إدارة الأمومة والطفولة بالمديرية قامت بفحص هرمون الغدة الدرقية لعدد 1226 طفل خلال الأسبوع الأول من شهر مايو 2021م على مستوى محافظة كفر الشيخ .

كما أنه تم فحص 1002 طفل حديث الولادة للمسح السمعي وتحويل 3 حالات للفحص والعلاج بالمستشفى، كما أن رعاية الأمومة والطفولة أولوية من أولويات وزارة الصحة المصرية وتوليها إهتماماً بالغا .

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