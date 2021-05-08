شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع كبير في درجات الحرارة ورعد وبرق .. حالة الطقس من السبت إلى أول يوم العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من السبت 9 مايو إلى الخميس أول أيام العيد فلكيا 13 مايو 2021. حيث يسود ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال ٤٨ ساعه القادمة ليسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارا ويتجاوز حد ٤٠ درجة علي القاهرة وشمال وجنوب الصعيد ويكون معتدل ليلا. كما تنشط الرياح الجنوبية الحارة غربا تكون مثيرة للاتربة والشوائب العالقة نهارا يوم السبت.

أما يوم الاحد فيبدأ الانخفاض في درجات الحرارة علي السواحل الغربية وان ظل شديد الحرارة علي باقي الأنحاء وتتحسن الحرارة نسبيًا في نهاية اليوم كما يمر غطاء سحابي كبير قد يصاحبه تساقط لامطار خفيفة وقد يصاحبها ضربات البرق والرعد الجاف (dry lighting ) بسبب عدم توافر كميات رطوبة مناسبة علي السطح .

علي ان تبدأ الحرارة بالانخفاض تدريجيا من يوم الاثنين.

ويسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدلا ليلا على كافة أنحاء البلاد.

وتكون درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 42 درجة يوم السبت و41 يوم الاحد بينما تكون درجة الحرارة المتوقعة أول يوم العيد 35 درجة على القاهرة و34 على الوجه البحرى و30 على السواحل الشمالية الغربية و29 على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء و36 على شمال الصعيد و 40 درجة على جنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

وأوصت باتخاذ بعض الاحتياطات للتخفيف من آثار ارتفاع الحرارة كما يلي:

- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

- عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال مثل زجاجات الكحول في السيارات وتركها في درجة حرارة عالية.

- يفضل ارتداء ملابس قطنية فضفاضة.

- الإكثار من تناول السوائل وخاصة المياه بعد الإفطار وخلال فترة الليل.

واعتبارا من يوم الاثنين 10 مايو يحدث انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد, معتدل ليلا على كافة الأنحاء وذلك حتى أول يوم العيد فلكيا 13 مايو .

وأوصت الهيئة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي:

- حالة الطقس السبت 8 مايو 2021:

فرص أمطار أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة 30% تقريبا

نشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة على مناطق غرب البلاد

نشاط الرياح على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الأحد 9 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء على فترات متقطعة 30% تقريبا

- حالة الطقس الاثنين 10 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة على مناطق سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر على فترات متقطعة 30% تقريبا

- حالة الطقس الثلاثاء 11 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

- حالة الطقس الأربعاء 12 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

- حالة الطقس الخميس 13 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من السبت 9 مايو إلى الخميس 13 مايو 2021

