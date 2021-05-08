شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة توفير 160 أنبوبة أكسجين لحالات العزل المنزلي بطوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب تدشين مبادرة جديدة لتوفير 160 انبوبة أكسجين ومستلزمات علاج ومطهرات وكمامات حالات العزل المنزلي من مرضي فيروس كورونا المستجد بقري مركز طوخ ضمن مبادرة النائب لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد والتي تعد الاشرس الاعنف لموجات الفيروس والتي تواجه المواطنين خلال الفترة الحالية

قال النائب أحمد بدوي أنه تم التنسيق مع الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد الخيامي مدير مستشفى عزل قها لتوفير الدعم اللوجيستي حالات العزل المنزلي مشيرا أنه قرر فتح مقره النيابي للطوارئ على مدار الساعة لخدمة المواطنين في كافة القرى والتدخل السريع بالمستلزمات المطلوبة لعلاج المرضى وتوفير الرعاية المطلوبة لهم وتوصيل انابيب الاكسجين لكافة الحالات

وناشد النائب أهالي الدائرة بالتواصل مع مجموعات العمل بالمبادرة مؤكدا انه متوفر لدي المبادرة عدد كبير من أنابيب الأكسجين قائلا «لاداعي للقلق نحن متواصلين مع كل مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية وكل من يحتاج إسطوانة أكسجين سيتم توفيرها وجاهزون لتوفير مكان لأي حالة تحتاج المستشفيات والإستقبال بمستشفيات العزل داعيا الله ان يحفظ الجميع من كل سوء»

وقال بدوي إن الموجة الثالثة خلفت عدد كبير من المصابين بفيروس كورونا سواء في مستشفيات العزل أو العزل المنزلي وان هناك حالات كثيرة تحتاج أنابيب أكسجين في المنازل مشيرا أن المبادرة تتلقى بلاغات المواطنين على مدار الساعة لتوفير اسطوانات الاكسجين قائلا «نحن على العهد ونتواصل على مع المواطنين بشكل مختلف وانابيب الاكسجين موجودة وجاري توصيلها للمستحقين من خلال الية لتغطية كافة إحتياجات أهالينا بطوخ وقها