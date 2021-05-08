شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 547 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات بسوهاج وغلق 261 مقهى ومحل تجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أجهزة الأمن بسوهاج، حملاتها المكثفة بجميع أنحاء المحافظة وبخاصة في مواقف سيارات الأجرة، ومحطات القطارات، والمطاعم، والمحال التجارية، للتأكد من مدى إلتزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» وارتداء الكمامات.

وقد أسفرت الحملات التي جرت اليوم بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، عن ضبط 547 شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات، وقاموا بسداد الغرامة المستحقة.

كما تواصلت الحملات التفتيشية على المحال التجارية والمقاهى بدائرة المحافظة، للتأكد من الإلتزام بقرارات مجلس الوزراء في مواعيد الغلق، وتنفيذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

وأسفرت الحملات عن غلق 218 محل تجاري بأنشطه مختلفة بنطاق المحافظة لمخالفتها قرار رئيس مجلس الوزراء بالغلق، وغلق 43 مقهى لمخالفتها المواعيد وتقديمها الشيشة للزبائن، وتم ضبط 119 شيشة، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.