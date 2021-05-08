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تغريم 547 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات بسوهاج وغلق 261 مقهى ومحل تجاري

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السيد أبو علي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أجهزة الأمن بسوهاج، حملاتها المكثفة بجميع أنحاء المحافظة وبخاصة في مواقف سيارات الأجرة، ومحطات القطارات، والمطاعم، والمحال التجارية، للتأكد من مدى إلتزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس «» وارتداء الكمامات.

وقد أسفرت الحملات التي جرت اليوم بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، عن ضبط 547 شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات، وقاموا بسداد الغرامة المستحقة.

كما تواصلت الحملات التفتيشية على المحال التجارية والمقاهى بدائرة المحافظة، للتأكد من الإلتزام بقرارات مجلس الوزراء في مواعيد الغلق، وتنفيذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

وأسفرت الحملات عن غلق 218 محل تجاري بأنشطه مختلفة بنطاق المحافظة لمخالفتها قرار رئيس مجلس الوزراء بالغلق، وغلق 43 مقهى لمخالفتها المواعيد وتقديمها الشيشة للزبائن، وتم ضبط 119 شيشة، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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