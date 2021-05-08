شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يلتقي أهالي حي المروة بمدينة الخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، بالمواطنين وذلك عقب أداء صلاة التراويح بمسجد الصالحين بحي المروة بمدينة الخارجة.

حيث شدد المحافظ على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وسرعة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا للحد من انتشار الفيروس، كما وجه بإنارة الطريق المار بجوار المقابر المؤدي لحي المروة وإزالة الكثبان الرملية بمدخل قرية جناح.

كما أشار المحافظ إلى جهود إعادة رصف الطرق المتضررة من توصيل شبكات الغاز الطبيعي والتي سيبدأ رصفها بعد الإنتهاء من إختبارات الأمان والسلامة للشبكات، وكذلك خطة إنارة المساجد بالطاقة الشمسية والتي تمت ب ٣٥ مسجد على مستوى المحافظة حتي الآن لترشيد استهلاك الطاقة.