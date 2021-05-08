شكرا لقرائتكم خبر عن إبداع "الاختيار".. أبطال المسلسل صورة طبق الأصل لأبطال معركة الواحات (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ببراعة كبيرة يوثق مسلسل الاختيار2 بطولات رجال الشرطة، وقد ألقى العمل الفنى فى آخر حلقاته الضوء على ملحمة الواحات الشهيرة، والتى سطر خلالها أبطال الداخلية مشاهد بطولية فى الدفاع عن الوطن والتصدى لكيانات إرهابية، خططت لإستهداف البلاد والتسلل من الصحراء الغربية نحو العاصمة وتنفيذ سلسلة من الأعمال التخريبية.

وظهر فى الحلقة مدى التشابه الكبير بين الممثلين والأبطال الحقيقيين وكأنهم صورة طبق الأصل منهم، وجرت معركة بطولية فى يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017، سقط خلالها 16 شهيداً وأصيب آخرين من رجال الشرطة، لتلاحق العيون الساهرة المتطرفين لاحقاً وتسقط عشرات القتلى منهم، وتلقنهم درساً قاسياً فى الصحراء وتمنعهم من الهروب، وتعود بصيد ثمين وكنز معلوماتى بضبط إرهابى أجنبي، ساهم القبض عليه فى سقوط هشام عشماوى لاحقاً أخطر إرهابى فى مصر.