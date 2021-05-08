شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أجهزة هتكون سبب رئيسى فى ارتفاع فاتورة الكهرباء خلال الصيف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتسبب الموجة الحارة التي تمر بها البلاد فى ارتفاع فاتورة الكهرباء الشهرية مع بدء أشهر الصيف خاصة مع سوء استخدام الأجهزة الكهربائية المنزلية التى تكون سبب رئيسى فى ارتفاع الفاتورة إن لم يحسن المشترك استخدام الطاقة.

وياتى تكييف الهواء و المكواه و غلاية المياة من أبرز الأجهزة الكهربائية المنزلية التى تتسبب في ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء ، وفيما يلي الطريقة الأمثل لاستخدامها بدون التعرض لارتفاع فاتورة الكهرباء الشهرية، وهى كالاتي:

1-المكواه : يجب تجميع الملابس المراد كيها مره واحدة او مرتين اسبوعياً وذلك لان استهلاك الكهرباء سيكون اوفر من استهلاك الكهرباء يومياً ، و يفضل البدء بالجينز والملابس التي تحتاج حرارة عاليه ثم الملابس القطنية وبعد ذلك فصل المكواه واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والاقمشة الاخري التي لا تحتاج حرارة عالية و يعتبر استخدام المكواه البخارية يساعد علي كي الملابس اسرع و استهلاك كهرباء أقل.

2- غلاية المياه : من أكثر الأجهزة المنزلية التى تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء رغم صغر حجمها، و يفضل عند استخدامها غلى كمية المياه التى يحتاجها المستهلك فقط.

3-الفرن الكهرباء : يفضل تجنب تكرار فتحة للاطمئنان على الطعام، لأن فتح الباب يخفض درجة الحرارة 25 درجة وبالتالي يحتاج طاقة أكثر للعمل وينصح باستخدام المايكرويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن، لأنها تستهلك وقتًا أقل، وبالتالي طاقة أقل.

4- التكييف :

-يفضل تشغيل مروحة بالغرفة قبل تشغيل التكيف للتخلص من الهواء الساخن.

- تشغيل التكييف على درجة 25.

-استمرار تشغيل المروحة أمام التكييف يساعد على زيادة نسبة البرودة و انخفاض استهلاك التكييف للكهرباء.

-التاكد من غلق كافى النوافذ و الابواب بأحكام لعدم تسريب الهواء.

-يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المرادة فى اسرع وقت و بأقل استهلاك للكهرباء.