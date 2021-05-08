شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: كاميرات مراقبة بمحيط تحويلات السيارات بطريق "الإسكندرية الصحراوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراقب الإدارة العامة لمرور الجيزة، حركة السيارات بمحيط تحويلات مرورية بعد غلق كلى لطريق الإسكندرية الصحراوى أمام المتحف الكبير فى الاتجاه من ميدان الرماية حتى مناطق المهندسين كار، وذلك لمتابعة الحالة المرورية ورصد أى زحام لحين الانتهاء من أعمال إنشائية لمحطة مترو أنفاق تستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك للقيام ببعض الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو أنفاق "المتحف الكبير ضمن محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بطريق (القاهرة/ الإسكندرية) الصحراوى تحديداً فى المنطقة المواجهة للمتحف الكبير بمحيط المطلع المؤدى إلى الطريق الدائرى لمدة 5 أيام.

وتستلزم الأعمال غلق كلى لطريق (القاهرة/الإسكندرية) الصحراوى فى الإتجاه القادم من ميدان الرماية اتجاه الإسكندرية بداية من تقاطعه مع شارع البرنسيسة حتى مناطق المهندسين كار، وذلك لمدة (5 أيام) حتى الساعة الثانية عشر مساء يوم الثلاثاء الموافق 11/5/2021 دون تعطيل حركة المرور، على أن يتم إجراء التحويلات المرورية التالية، حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وترغب بالسير اتجاه طريق إسكندرية الصحراوى أو الصعود أعلى الطريق الدائرى يكون خط سيرها كما يلى:

- استكمال السير بعد ميدان الرماية بما يقرب من (300) متر ثم الدخول يميناً اتجاه شارع البرنسيسة.

- السير بشارع البرنسيسة حتى تقاطعه مع شارع حدائق الأهرام القديمة ثم الدخول يساراً بشارع حدائق الأهرام القديمة واستكمال السير به حتى تقاطعه مع شارع (أنور السادات).

- السير يساراً بشارع أنور السادات وصولاً حتى طريق (القاهرة/ إسكندرية) الصحراوى مرة أخرى بعد تجاوز منطقة الأعمال واستكمال السير به اتجاه الإسكندرية أو اتجاه المطلع المؤدى إلى أعلى الطريق الدائرى.