شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الأديب صبري بهوت في قصر ثقافة الشرنوبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية الدكتوره إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافه شهد قصر ثقافة صالح الشرنوبى، احتفالية كبيره لتكريم علم من أعلام البرلس على دوره الرائد في إثراء الحياة الثقافية والأدبية والفكرية الباحث والمفكر والأديب المهندس صبري بهوت، بن مركز البرلس الذي أثري الحياه الأدبيه والثقافية برواياته المنبعثة من البيئه التي عاشها بقري البرلس، وحضر العشرات من الشعراء والادباء بالبرلس والمراكز المجاوره للمشاركه في تكريم بهوت، كما حضر الاديب خالد الشرنوبي، الذي تحدث عن بهوت واعماله الادبيه النابعه والمؤثره في القريه المصريه والمعبره عن الصيادين ومشاكلهم وطموحاتهم .

وفي نهاية حفل تكريم بهوت الذي تحول لمهرجان شعري لشعراء البرلس الذين نظموا قصائدهم خصيصا عن سيرة بهوت وثرائه للساحه الادبيه حيث أطلقوا عليه أديب الصيادين، قامت عفاف مراد , مدير القصربتقديم درع قصور الثقافه وشهادة تقدير خاصه لبهوت، وفي نهاية الإحتفاليه حرص الحضور على التقاط الصور التذكاريه مع بهوت.

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