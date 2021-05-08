شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل 12 لجنة في 3 أحياء لتنفيذ قرار الإغلاق في كوم أمبو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو ( 12 ) لجنة ممثلة في ( 3 ) أحياء ( شرق - وسط - غرب ) و ( 9 ) وحدات قروية " سلوا - الكاجوج - الكفور - المنشية - العتمور قبلي - حجازة - العباسية - اقليت - فارس ) لتطبيق قرارات مجلس الوزراء

وقامت اللجان بالمرور علي كافة المحلات للتاكد من الالتزام بمواعيد الغلق الساعة 9 مساءا ومنع وجود اي تجمعات في الشوارع .

وطالبت الوحدة المحلية من المواطنين و اصحاب المحلات الالتزام بتطبيق قرارات مجلس الوزراء من اجل الحفاظ علي الصحة العامة.