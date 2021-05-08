شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يكلف رجال الإنقاذ النهري بالبحث عن جثة شاب سقط في بحر ميت يزيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكثف قوات الإنقاذ النهري بكفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من جهودها في البحث عن جثة شاب لقى مصرعه غرقًا في مياه بحر ميت يزيد في نطاق مركز كفر الشيخ.

تلقت غرفة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ ،برئاسة نصر عبدالهادي، إشارة بسقوط شاب ،كان يستقل دراجة نارية من أعلى كوبري أبوعمر في مياه بحر ميت يزيد،وكلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بسرعة الانتقال لمكان الحادث، وسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري،لانتشال الجثمان من بحر ميت يزيد، ومازالت عمليات البحث الجارية بحضور أهالي قرية أبوعمر ،التابعة لمركز كفر الشيخ.

فيما نقلت سيارات الإسعاف حالتين،لسيدة عمرها 35 سنة، وشاب عمره 19 سنة، أصيبا بحالة إغماء من الأهالي، ومازالت اعمال البحث عن الجثمان مستمرة.

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