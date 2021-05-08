شكرا لقرائتكم خبر عن حملة ليلية لتطهير وتعقيم الميادين والشوارع بمدينة إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم السبت، حملة مكبرة برئاسة أبراهيم عبده نصير رئيس المركز، وعبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز، وذلك لتعقيم وتطهير عدد من المواقع والميادين والشوارع بمدينة إسنا، بالتنسيق مع المهندس ياسر العشاوى مدير إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإسنا.

وشملت الحملة تطهير عدد من الشوارع والمواقع من أبرزها شارع البحر القديم، وشارع البحر الجديد، وشارع احمد عرابي، وشارع موسي، وشارع الراعي، ومركز ومدينة إسنا ومكتب البريد، وفرع بنك مصر وبنك القاهرة والبنك الأهلي، وماكينات الصراف الآلي ATM.

وأكد أبراهيم نصير، بأن أعمال التطهير مستمرة يومياً في كل الأماكن داخل المركز بالتنسيق مع جميع الجهات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .