شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 15 شخصا لعدم ارتداء الكمامات ورش وتعقيم المنشآت الحيوية بالقرنة غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قاد العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة، بالتنسيق مع مركز شرطه القرنة، حملة مكبرة، مساء اليوم الجمعة، استهدفت مدينة القرنة لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر مخالفة لمحال تجارية ومقهى لاستمرارهم في العمل بعد توقيت الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، كما تم خلال الحملة ضبط عدد 2 مقهى مخالف وتحرير 15 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة وطلب المواطنين التصالح ودفع الغرامه المقررة (50 جنيه).
كما تم رش وتعقيم عدد من المنشآت الخدمية الحيوية ومنها مجلس مدينة القرنة، وكمين المرور، وساحة تمثالي ممنون، والبازارات السياحية بالمنطقة.
وتلاحظ خلال الحملة التزام المحلات بتوقيت الغلق وتفهم أهمية اتخاذ الاجراءات الحالية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
شارك في الحملة حجازى النحاس، ومصطفي جبريل نائبا رئيس المدينة، وادارات المتابعة الميدانية، والاشغالات، والبيئة، ورخص المحلات، ومعدات الحملة الميكانيكية.