شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 15 شخصا لعدم ارتداء الكمامات ورش وتعقيم المنشآت الحيوية بالقرنة غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة، بالتنسيق مع مركز شرطه القرنة، حملة مكبرة، مساء اليوم الجمعة، استهدفت مدينة القرنة لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر مخالفة لمحال تجارية ومقهى لاستمرارهم في العمل بعد توقيت الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، كما تم خلال الحملة ضبط عدد 2 مقهى مخالف وتحرير 15 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة وطلب المواطنين التصالح ودفع الغرامه المقررة (50 جنيه).

كما تم رش وتعقيم عدد من المنشآت الخدمية الحيوية ومنها مجلس مدينة القرنة، وكمين المرور، وساحة تمثالي ممنون، والبازارات السياحية بالمنطقة.

وتلاحظ خلال الحملة التزام المحلات بتوقيت الغلق وتفهم أهمية اتخاذ الاجراءات الحالية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

شارك في الحملة حجازى النحاس، ومصطفي جبريل نائبا رئيس المدينة، وادارات المتابعة الميدانية، والاشغالات، والبيئة، ورخص المحلات، ومعدات الحملة الميكانيكية.