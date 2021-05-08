شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 20 شخصا لعدم ارتداء الكمامات في المواصلات العامة بمدينة البياضية جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، مساء اليوم الجمعة، حملة موسعة شملت المدينة والقرى التابعة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على الصحة العامة.

واستهدفت الحملة مدينة البياضية، وتم تحرير ٢٠ محضر لمواطنين أثناء استقلالهم سيارة اجرة بدون كمامات وتم عرض التصالح وقاموا بالتصالح الفورى.

وأكد رئيس مدينة البياضية على استمرار تلك الحملات لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء ركوب المواصلات العامة. شارك في الحملة كلا من عبدالمحسن ربيع نائب رئيس المدينة، والرائد مصطفى القيسى نائب مأمور مركز شرطة البياضية، والنقيب هيثم قائد القول الامنى، وأحمد اسماعيل مدير المكتب الفنى، وأعضاء المتابعة الميدانية، ومسؤولي قسم الاشغالات، ومسؤول الحملة بالمدينة.