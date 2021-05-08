شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 20 شخصا لعدم ارتداء الكمامات في المواصلات العامة بمدينة البياضية جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قاد وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، مساء اليوم الجمعة، حملة موسعة شملت المدينة والقرى التابعة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على الصحة العامة.
واستهدفت الحملة مدينة البياضية، وتم تحرير ٢٠ محضر لمواطنين أثناء استقلالهم سيارة اجرة بدون كمامات وتم عرض التصالح وقاموا بالتصالح الفورى.
وأكد رئيس مدينة البياضية على استمرار تلك الحملات لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء ركوب المواصلات العامة. شارك في الحملة كلا من عبدالمحسن ربيع نائب رئيس المدينة، والرائد مصطفى القيسى نائب مأمور مركز شرطة البياضية، والنقيب هيثم قائد القول الامنى، وأحمد اسماعيل مدير المكتب الفنى، وأعضاء المتابعة الميدانية، ومسؤولي قسم الاشغالات، ومسؤول الحملة بالمدينة.