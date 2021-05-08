شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا الاختناق داخل بيارة الصرف الصحي بقرية صفانية بالمنيا لـ6 وفيات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع عدد ضحايا، اختناق إفراد داخل غرفة طرد صرف صحي قرية صفانية في مركز العدوه، شمال المنيا، إلى 6 أشخاص، تمكن فريق الإنقاذ النهري من استخراج جثامينهم، وإصابة 8 آخرين تم نقلهم جميعا إلى مستشفي مغاغة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وقد ضمت قائمة الضحايا، حامد محمد عبدالله، 22 سنه، ومحمد شعبان محمد، 22 سنه، وطه عصام احمد عبدالنبي، 23 سنه، وعبدالله عاشور، 16 سنه، وعمر عصام احمد عبدالنبي، 38 سنه، وعرفة عبداللة عبدالرسول، 25 سنه .

بينما ضمت قائمة المصابين احمد رفاعي احمد عزام، 21 سنه، وحمادة احمد عبدالنبي، 41 سنه، واحمد محمود زكي، 23 سنه، واحمد رفاعي حسن، 23 سنه، ومحمد محمود عبدالموجود، 23 سنه، ومحمد رمضان على، 17 سنه، ووحيد غالب احمد عبدالنبي، 19 سنه، مقيمون جميعا بقرية صفانية، وصلاح محمد محمد، 40 سنه، مقاول العملية، مقيم باهناسيا ببني سويف

كان اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من أهالي قرية صفانية بمركز العدوه، شمال المنيا، بتعرض مواطنين للاختناق داخل غرفة طرد بمشروع الصرف الصحي بالقرية .

انتقل«خليل» على راس قوة تضم فريق الحماية المدنية، والانقاذ النهري، وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين سقوط عدد من شباب القرية بغرفة طرد صرف صحي بالقرية مما تسبب في مصرع أشخاص متأثرين باختناق، وإصابة 8 آخرين .

تم استخراج الجثامين ونقلهم لمشرحة مستشفي مغاغة المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين للعلاج .

فيما انتقل المحافظ اللواء أسامة القاضي ، يرافقه اللواء محمد محمود ابو زيد، نائب المحافظ إلى موقع الحادث، والمستشفي للاطمئنان على حالة المصابين، وإنهاء إجراءات دفن الضحايا، وكلف لجنة للتحقيق في الواقعة .

حادث غرف صرف صحي صفانية بالمنيا

حادث غرف صرف صحي صفانية بالمنيا

حادث غرف صرف صحي صفانية بالمنيا