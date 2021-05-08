شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 9 محلات تجارية ومقاهي لعدم الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة بمدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، والعميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر تحت إشراف اللواء أشرف منير نائب مدير الأمن، وقيادة اللواء محمود فاروق مساعد مدير الأمن، والمقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق قرارات الغلق في المواعيد المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .

ورصدت الحملة التزام أصحاب المحال والمقاهى والأنشطة الأخرى المدرجة ضمن قرارات مجلس الوزراء بتوقيت الغلق وتفهم أهمية اتخاذ الاجراءات الحالية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما عدا عدد 5 مقاهي و4 محلات استمروا بالعمل بعد مواعيد الغلق المحددة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم .

كما أسفرت الحملة عن تحرير 26 محضر اشغال، و11 بائع متجول، و7 نظافة عامة، وضبط 28 شيشة، و54 محضر إزالات إدارية .

كما قام سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، ورئيس مدينة الأقصر، بمتابعة أعمال تنفيذ حملة نظافة مكبرة وتطهير وتعقيم لشوارع حي شرق بمدينة الأقصر، والتي استهدفت مزلقان نجع الخطباء وصولا حتى مبنى إدارة مرور الأقصر، وأسفرت الحملة عن رفع ١٢ طن قمامة وتراكمات .

كما قام قطاع نظافة جنوب وقطاع حي وسط بمدينة الأقصر، بأعمال تطهير وتعقيم الشوارع وكورنيش النيل، وذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين.