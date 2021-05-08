شكرا لقرائتكم خبر عن التصدى لأي محاولات تعد خلال إجازة العيد والمرور على محصول القطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أنه لا تهاون في التعدي على الأراضي الزراعية، مشددا على مديري والإدارات الزراعية وجهاز حماية الأراضي على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى للتصدى لأي محاولات التشوين أو البناء خلال الإجازة المقررة والتواجد في الإدارة بعد صلاة العشاء لمتابعة التعدي على الأراضي الزراعية ولن نقبل بأي تعدي مهما كان السبب ولن يترك مسؤل عن هذا التعدي بدون محاسبة.

وقال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم قامت اللجان الارشادية لمحصول القطن بالمرور بنواحي مراكز المحافظةعلى زراعات محصول القطن لمتابعة الحالة العامة للنباتات ونشر التوصيات الفنية للمحصول وكيفية الوقاية من آفات القطن الأولى باستخدام الصابون البوتاسي السائل المتوفر حاليا بالجمعيات الزراعية من خلال الوزارة ومديرية الزراعة.