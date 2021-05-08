شكرا لقرائتكم خبر عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 6 محلات ومقهى لمخالفة قرارات الغلق في شمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، حملة مكبرة، مساء اليوم الجمعة، بالتنسيق مع مركز شرطة طيبة، ورئيس نقطة الزينية النقيب يحيي جامع، والقوة المرافقة له لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق قرارات مجلس الوزراء .

وأسفرت الحملة عن تحرير مخالفات لعدد ٥ محال تجارية ومقهى مخالفة لمواعيد الغلق المقررة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم رش وتعقيم وحدة الأسرة بالعشي، وتم رش وتعقيم المساجد. .. وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن غلق المحال والمقاهى فى تمام التاسعة مساءًا للحد من انتشار فيروس كورونا.