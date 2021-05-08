شكرا لقرائتكم خبر عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 6 محلات ومقهى لمخالفة قرارات الغلق في شمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قاد العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، حملة مكبرة، مساء اليوم الجمعة، بالتنسيق مع مركز شرطة طيبة، ورئيس نقطة الزينية النقيب يحيي جامع، والقوة المرافقة له لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق قرارات مجلس الوزراء .
وأسفرت الحملة عن تحرير مخالفات لعدد ٥ محال تجارية ومقهى مخالفة لمواعيد الغلق المقررة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما تم رش وتعقيم وحدة الأسرة بالعشي، وتم رش وتعقيم المساجد. .. وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن غلق المحال والمقاهى فى تمام التاسعة مساءًا للحد من انتشار فيروس كورونا.